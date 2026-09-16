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Татар-информ

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Глава Федерации скалолазания Татарстана покорил пик Ленина высотой 7134 метра

Глава Федерации скалолазания Татарстана покорил пик Ленина высотой 7134 метра

Фото: пресс-служба Министерства спорта Республики Татарстан Президент Федерации скалолазания Республики Татарстан Станислав Яковлев совершил восхождение на пик Ленина высотой 7134 метра в Киргизии.

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