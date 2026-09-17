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Пятый канал

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ПВО за день сбили 292 украинских БПЛА над регионами России

ПВО за день сбили 292 украинских БПЛА над регионами России

Силы противовоздушной обороны России в течение дня перехватили и уничтожили 292 украинских беспилотника самолетного типа.

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