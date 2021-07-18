Бой между Джермеллом Чарло и Брайаном Кастаньо завершился вничью. На кону стоял статус абсолютного чемпиона мира

В Сан-Антонио (штат Техас, США) на арене AT&T Center завершилось боксерское шоу. В главном событии чемпион WBC, WBA и IBF в первом среднем весе Джермелл Чарло (34-1-1, 18 KO) вышел в ринг против чемпиона WBO в первом среднем дивизионе Брайана Кастаньо (17-0-2, 12KO).