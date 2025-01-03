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Театр ´Добрый друг´ из Гомеля приедет в феврале в Бобруйск с гастролями.

Театр ´Добрый друг´ из Гомеля приедет в феврале в Бобруйск с гастролями.

Театр из Гомеля приедет в Бобруйск с гастролями.Как сообщили в театре драмы и комедии им. В.И. Дунина-Марцинкевича, артисты покажут интерактивный спектакль ´Новые приключения Василисы Микулишны и богатырей´.

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