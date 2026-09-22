Михаил Чаплыга: Бюджет Украины — чёрная дыра на 27 миллиардов

Почему встреча Зеленского с Трампом на полях Генассамблеи ООН так и не была подтверждена официально? Что на самом деле стоит за заявлением Сибиги о перемирии по Чёрному морю и энергетике? Как раскол украинцев на «внешних» и «внутренних» изменит страну после войны? И почему ноябрь может стать точкой невозврата для украинской власти? Украинский политический эксперт Михаил Читать далее: https://govorit.