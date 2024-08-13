Проблемы в работе стиральной машины и способы их устранения

Стоит рассмотреть перечень неполадок, которые можно устранить своими руками. Большинство указанных проблем не требуют специальных знаний и профильных навыков, однако если у вас есть сомнения, лучше не пытаться выполнять ремонт самостоятельно.
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