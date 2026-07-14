Песков отреагировал на слухи о подготовке покушения на Трампа

Песков не стал комментировать слухи о подготовке покушения на Трампа в Анкаре Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге отказался комментировать слухи о подготовке покушения на американского лидера Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре.