Песков отреагировал на слухи о подготовке покушения на Трампа

Песков не стал комментировать слухи о подготовке покушения на Трампа в Анкаре Пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков на брифинге отказался комментировать слухи о подготовке покушения на американского лидера Дональда Трампа на саммите НАТО в Анкаре.
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