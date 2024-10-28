Арестованный по делу о взятке генерал Оглоблин заявил доход почти 2 млн рублей

Арестованный по делу о взятке экс-начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС России генерал-майор Александр Оглоблин задекларировал в 2020 году доход почти 2 млн рублей и две квартиры.
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