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Арестованный по делу о взятке генерал Оглоблин заявил доход почти 2 млн рублей

Арестованный по делу о взятке генерал Оглоблин заявил доход почти 2 млн рублей

Арестованный по делу о взятке экс-начальник управления планирования связи Главного управления связи ВС России генерал-майор Александр Оглоблин задекларировал в 2020 году доход почти 2 млн рублей и две квартиры.

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