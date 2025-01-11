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«Мракобесное лицемерие»: Захарова указала на одно решение властей США

«Мракобесное лицемерие»: Захарова указала на одно решение властей США

Захарова осудила привлечение заключенных к тушению пожаров в США Соединенные Штаты решили привлечь заключенных к тушению пожаров в Калифорнии, эту инициативу осудила представитель МИД России Мария Захарова в своем Telegram-канале.

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