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Экстренные отключения электричества ввели на всей территории Украины

Экстренные отключения электричества ввели на всей территории Украины

Экстренные отключения электроэнергии введены на всей территории Украины. Соответствующей информацией поделился в социальных сетях директор входящей в украинский энергохолдинг ДТЭК компании Yasno Сергей Коваленко.

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