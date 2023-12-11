Срочная помощь спецназу и пехоте, воюющим у Клещеевки и Авдеевки, от читателей «Русской Весны» (ВИДЕО)

Бойцы благодарят наших читателей за эвакуационную тележку изобретателя Вячеслава из Москвы («Красногорская тележка»), за гайковерт — компанию «Ротор-М», за дрон, сканер частот, сбросы и пауэрбанкии — помощников Технофронта «Русской весны», фонд «Русская тройка» за сварочный аппарат и комплектующие к сварке.