Эксперт Победоносцев: оставленный летом в авто пауэрбанк может взорваться

Некоторые предметы, оставленные в автомобиле в жаркую погоду, могут привести к его возгоранию. Об этом сообщает радио Sputnik со ссылкой на руководителя проектов интегрированных систем безопасности Сергея Победоносцева.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии