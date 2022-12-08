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Крис Пол вернулся в строй в матче с «Бостоном», он пропустил месяц из-за травмы

Разыгрывающий «Финикса» Крис Пол вернулся на площадку в матче против «Бостона» (98:125), который состоялся в среду.

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