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Царьград

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Васенин предупредил подростков о рисках телефонного мошенничества

Васенин предупредил подростков о рисках телефонного мошенничества

Начальник пресс-службы ГУ МВД России по Москве Владимир Васенин предостерег подростков от телефонного мошенничества.

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