Большинство россиян за год потратили на штрафы 7-10 тысяч рублей

Треть автолюбителей в России периодически обновляют свои знания правил дорожного движения, при этом чаще всего это делают люди со стажем вождения 3-8 лет, выяснила СК "Росгосстрах" в ходе репрезентативного опроса, с результатами которого ознакомилась "Газета.