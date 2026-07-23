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Позитив для оптимистов

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«Путин позвонит в Белый дом перед ударами по Европе»

«Путин позвонит в Белый дом перед ударами по Европе»

Такер Карлсон взял большое интервью у бывшего коммодора (на наши реалии это примерно уровень командира соединения — например, эскадры или флотилии) ВМС Великобритании Стива Джерми.

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Комментарии
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Игорь Максаков
Однозначно так!
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1 м.
ТМ
Татьяна Маштакова
ТМ  &quot;НАТО существует для противодействия угрозе, которую само НАТО и создало, но при этом не обладает достаточной силой, чтобы справиться с угрозой, созданной им самим.&quot; Очень показательная оценка деятельности НАТО причём высказанная одним из представителей НАТО... правда, как обычно бывает, уже бывшим...  Как в России говорят: &quot;умная мысля приходит опосля&quot;.
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1 м.
Валентин Щербаков
Когда созреет наш Верховный и отдаст приказ начать бить по Англии, Франции и Германии....
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1 м.