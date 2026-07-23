«Путин позвонит в Белый дом перед ударами по Европе»

ТМ

Татьяна Маштакова

ТМ "НАТО существует для противодействия угрозе, которую само НАТО и создало, но при этом не обладает достаточной силой, чтобы справиться с угрозой, созданной им самим." Очень показательная оценка деятельности НАТО причём высказанная одним из представителей НАТО... правда, как обычно бывает, уже бывшим... Как в России говорят: "умная мысля приходит опосля".