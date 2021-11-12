Израильский ОТРК «Лора»: китайская оценка

Израильский оперативно-тактический ракетный комплекс «ЛОРА» стоит на вооружении нескольких стран. Разработка учитывает возможности аналогичных систем американского и российского производства .
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