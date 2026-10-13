Минобрнауки ограничит возврат отчисленных студентов в вузы

Отчисленным студентам могут запретить поступать в тот же вуз в течение пяти лет. Нововведение вступит в силу с 1 марта 2027 года, если проект приказа Минобрнауки будет принят.
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