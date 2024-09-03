Расчет «Гиацинт-Б» уничтожил управление БПЛА ВСУ на Херсонском направлении

Минобороны РФ сообщило, что расчет орудия «Гиацинт-Б» группировки войск Днепр уничтожил пункт управления беспилотными летательными аппаратами украинской армии, расположенный на правом берегу Днепра в Херсонском направлении.
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