Мантуров: недружественные страны ведут промышленный шпионаж против России

Недружественные государства занимаются промышленным шпионажем в отношении Российской Федерации. Соответствующее заявление, как передает РИА Новости, сделал заместитель руководителя отечественного правительства Денис Мантуров.
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