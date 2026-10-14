Настя Воронина с телеэкрана казалась мягкой, домашней и покладистой. Юлия Куварзина, которая её играла, построила свою жизнь совсем иначе: ради собственной квартиры вышла замуж фиктивно, годами содержала мужа-актёра с тремя детьми, ночами таксовала, чтобы закрыть кредит за жильё, а потом сбросила 22 килограмма — не ради роли, а ради себя.