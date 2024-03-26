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Пискарев передал КНР материалы о призывах зарубежных НПО к роспуску БРИКС

Пискарев передал КНР материалы о призывах зарубежных НПО к роспуску БРИКС

МОСКВА, 26 мар — РИА Новости. Глава комитета ГД по безопасности Василий Пискарев заявил, что передал китайским коллегам по межпарламентской комиссии по сотрудничеству Всекитайского собрания народных представителей (ВСНП) и Федерального собрания РФ материалы о деструктивной деятельности зарубежных организаций, которые пытаются спровоцировать рост сепаратистских настроений в стране и призывают к роспуску БРИКС.

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