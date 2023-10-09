Депутат Нилов призвал вернуть индексацию пенсий для работающих пенсионеров

Возврат индексации пенсий для работающих пенсионеров станет восстановлением справедливости в отношении тех, кто не только честным трудом заработал свою пенсию, но и продолжает работать и вносить вклад в экономику страны.
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