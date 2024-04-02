МВД предложило ужесточить контроль в сфере миграции

Министерство внутренних дел РФ подготовило законопроект об ужесточении контроля за мигрантами. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, проект федерального закона «Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации» уже внесён в правительство.