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Неспешный разговор

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МВД предложило ужесточить контроль в сфере миграции

МВД предложило ужесточить контроль в сфере миграции

Министерство внутренних дел РФ подготовило законопроект об ужесточении контроля за мигрантами. Как сообщила официальный представитель ведомства Ирина Волк, проект федерального закона «Об условиях въезда в Российскую Федерацию и выезда из Российской Федерации иностранных граждан и лиц без гражданства, а также условиях их пребывания и проживания на территории Российской Федерации» уже внесён в правительство.

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