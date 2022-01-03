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Полицейский Дед Мороз поздравил воспитанников центров содействия семейному воспитанию юго-запада Москвы с наступившим Новым годом

Сотрудники ОГИБДД УВД по ЮЗАО ГУ МВД России по г. Москве поздравили воспитанников ГБУ ЦССВ «Зюзино» и «Каховские ромашки» с наступившим Новым годом.

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