Капитана хоккейного клуба Широкова возмутила реакция зрителей на гимн России в Астане

Капитан екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Сергей Широков считает неприемлемым поведение болельщиков на арене в Астане, которые не встали во время российского гимна перед матчем регулярного чемпионата.