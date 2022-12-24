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Капитана хоккейного клуба Широкова возмутила реакция зрителей на гимн России в Астане

Капитана хоккейного клуба Широкова возмутила реакция зрителей на гимн России в Астане

Капитан екатеринбургского клуба Континентальной хоккейной лиги (КХЛ) «Автомобилист» Сергей Широков считает неприемлемым поведение болельщиков на арене в Астане, которые не встали во время российского гимна перед матчем регулярного чемпионата.

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