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Джонс победил Гана и стал новым чемпионом UFC

В рамках UFC 285 состоялся главный бой вечера, в котором встретились Джон Джонс и Сирил Ган. Джонс победил удушающим приемом (гильотина) в первом раунде и завоевал вакантный титул в тяжелом весе.

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