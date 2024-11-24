В небе над российским регионом сбили четыре дрона

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Губернатор Липецкой области Игорь Артамонов в своем Telegram-канале сообщил, что российские средства противовоздушной обороны (ПВО) за ночь сбили четыре беспилотных летательных аппарата (БПЛА) Вооруженных сил Украины (ВСУ) в небе над регионом.