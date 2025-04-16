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Госдеп США отменил 139 грантов разным странам на общую сумму $215 млн

Госдеп США отменил 139 грантов разным странам на общую сумму $215 млн

Госсекретарь США Марко Рубио отменил выделение грантов ряду стран на общую сумму $215 млн. Об этом 15 апреля, сообщил возглавляемый бизнесменом Илоном Маском департамент госэффективности Соединенных Штатов (DOGE) в соцсети X.

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