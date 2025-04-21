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Царьград

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Снижение поддержки США может изменить ход конфликта на Украине

Снижение поддержки США может изменить ход конфликта на Украине

Александр Меркурис заявил, что без военной помощи США Украина не сможет противостоять России. Госсекретарь Рубио подчеркнул переориентацию Америки на другие цели, намекнув на возможный выход из процесса урегулирования конфликта.

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