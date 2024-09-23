Названы автомобили, которые проедут «на лампочке» дольше остальных

Среди автовладельцев существует две категории людей – те, кто дозаправляют баки своих машин, когда уровень топлива в них достигает половины от объема, а также те, кто искушает судьбу и предпочитает проехать как можно дальше на горящем индикаторе низкого уровня горючего.