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Свежие комментарии

  • Вениамин
    Паджеро уже не те, на бездорожье выглядят жалко, тот  же джимник  просто уничтожает его .Заявка на премиум...

Названы автомобили, которые проедут «на лампочке» дольше остальных

Среди автовладельцев существует две категории людей – те, кто дозаправляют баки своих машин, когда уровень топлива в них достигает половины от объема, а также те, кто искушает судьбу и предпочитает проехать как можно дальше на горящем индикаторе низкого уровня горючего.

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