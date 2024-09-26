На выставке «Мой Петербург» прошел День Комитета по межнациональным отношениям

Гостям представили познавательную этновикторину и концертную программу На выставке «Мой Петербург», которая проходит в историческом парке «Россия – моя история», в минувший вторник прошел День Комитета по межнациональным отношениям.
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