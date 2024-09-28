Нетаньяху заявил, что убийство лидера «‎Хезболлы» было необходимо: «‎Я отдал приказ»

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сентября, ФедералПресс. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на публике впервые после ликвидации главы движения «Хезболла» Хасана Насруллы, отметил, что его устранение является важным шагом на пути к достижению текущих целей Израиля.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Свежие комментарии