Нетаньяху заявил, что убийство лидера «‎Хезболлы» было необходимо: «‎Я отдал приказ»

ТЕЛЬ-АВИВ, 29 сентября, ФедералПресс. Премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху, выступая на публике впервые после ликвидации главы движения «Хезболла» Хасана Насруллы, отметил, что его устранение является важным шагом на пути к достижению текущих целей Израиля.