РЭО: 11 комплексных предприятий планируется построить в новых регионах

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях построят 17 новых объектов утилизации общей мощностью более 795 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год в составе 11 комплексных объектов по переработке отходов.