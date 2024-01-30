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РЭО: 11 комплексных предприятий планируется построить в новых регионах

РЭО: 11 комплексных предприятий планируется построить в новых регионах

В Донецкой и Луганской народных республиках, Запорожской и Херсонской областях построят 17 новых объектов утилизации общей мощностью более 795 тысяч тонн твердых коммунальных отходов (ТКО) в год в составе 11 комплексных объектов по переработке отходов.

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