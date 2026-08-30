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В Литве назвали условие для захвата Калининграда в случае войны с НАТО

В Литве назвали условие для захвата Калининграда в случае войны с НАТО

В Литве назвали условие для захвата Калининграда в случае войны с НАТО Юлия ЧелкановаЛитовские политики вновь обострили риторику в отношении Калининградской области, заявив о гипотетической готовности занять регион.

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