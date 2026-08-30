В Литве назвали условие для захвата Калининграда в случае войны с НАТО Юлия ЧелкановаЛитовские политики вновь обострили риторику в отношении Калининградской области, заявив о гипотетической готовности занять регион.
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Миллиарды на счет...
- Хиджаб не помог н...
- ОА Миграционный пере...
Литва никак не поймет, что если что-то начнется, то ни ей, ни ее приебалтийским "сестричкам" в любом случае светит только полное исчезновение. Занимать они чего-то собрались. Смешные...