«Мы идём за тобой»: очевидцу, вступившемуся за водителя после автоподставы с детской коляской, поступают угрозы в соцсетях

скриншот видео История с парочкой, толкнувшей детскую коляску под колёса автомобиля, получила продолжение.
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Полиция должна сама отслеживать любые угрозы в соцсетях, и реагировать на них.
Шакалов с гиеной изловить и в аул, после отсидки.
В данном случае в отношении автоподставщиков смело можно возбуждать дело по покушение на убийство малолетнего по предварительному сговору группой лиц, добавить мошенничество группой лиц и вишенкой на торте ст.282 УК РФ, ибо выражение " ...супруга покрытая, поэтому врать не будет", явно наносит оскорбление по религиозному признаку.
Разве Президент не говорил, что мигранты поднимают экономику России? Вот они и поднимают.
Распустились!!! Они себя хозяевами чувствуют..!!! Знают, что им ничего НЕ будет!!!
Моя супруга покрытая, поэтому врать не будет». И кто это её покрыл,бык осеменитель?
Так не ясно что с этими клоунами? Раз удалось выяснить что это брат с сестрой, а не семейная пара, значит и остальные сведения о них должны быть. Ну так и где эти разводилы? Свидетели есть, видеоматериалы имеются, заявление Рустама Баширова прилагается, ну так и где задержание? Что, этих чучмеков наша "дружбонародность" в особое положение ставит? Пусть дальше коляски с младенцами под колёса авто толкают? Бред полный вообще(((
А на....уя лошары отдают этим 3,14ДAPACAM деньги??? Надо вызывать гаишников и нет проблем.