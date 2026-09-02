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«Мы идём за тобой»: очевидцу, вступившемуся за водителя после автоподставы с детской коляской, поступают угрозы в соцсетях

«Мы идём за тобой»: очевидцу, вступившемуся за водителя после автоподставы с детской коляской, поступают угрозы в соцсетях

скриншот видео История с парочкой, толкнувшей детскую коляску под колёса автомобиля, получила продолжение.

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Новый комментарий от пользователя
Профиль пользователя Сергей
Сергей

В данном случае в отношении автоподставщиков смело можно возбуждать дело по покушение на убийство малолетнего по предварительному сговору группой лиц, добавить мошенничество группой лиц и вишенкой на торте ст.282 УК РФ, ибо выражение " ...супруга покрытая, поэтому врать не будет", явно наносит оскорбление по религиозному признаку.

Профиль пользователя ВераВерная
ВераВернаяизменено

Так не ясно что с этими клоунами? Раз удалось выяснить что это брат с сестрой, а не семейная пара, значит и остальные сведения о них должны быть. Ну так и где эти разводилы?  Свидетели есть, видеоматериалы имеются, заявление Рустама Баширова прилагается, ну так и где задержание? Что, этих чучмеков наша "дружбонародность" в особое положение ставит? Пусть дальше коляски с младенцами под колёса авто толкают? Бред полный вообще(((