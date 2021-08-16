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О трёх причинах для умных бежать из РФ и не возвращаться

О трёх причинах для умных бежать из РФ и не возвращаться

Вышла замечательная статья в Republiс, почему уезжают и не возвращаются российские учёные, в первую очередь молодые.

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Татьяна Царева
бла бла автор идиот и лгун
Татьяна Царева
ой прости это же анальгинчик. ураа значит с нашей наукой и страной все отлично. если по этому прошелся этот писака. пиши дальше. твой вой подтверждение что верной дорогой идем
Natalija Osminina
Ты остал от времени, АНАЛгин))) Вопрос надо ставить иначе: "не почему уезжают и не возвращаются?" - это уже осталось в прошлом, а нынче: " а почему когда-то уехавшие, в спешке пакуют чемоданы, чтобы вернуться назад?" Ответ будет простой, АНАЛгин: "потому что жизнь херовая наступает на Западе".
владимир казарский
Что Анальгин,тоже небось себя умным считаешь, раз сбежал из страны?

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