О трёх причинах для умных бежать из РФ и не возвращаться

НОВОСТИ, СОБЫТИЯ, ФАКТЫПолитикаО трёх причинах для умных бежать из РФ и не возвращатьсяВышла замечательная статья в Republiс, почему уезжают и не возвращаются российские учёные, в первую очередь молодые.Вернуться к статье42НаградитьНравитсяПоделитьсяОбсудитьТЦТатьяна Царевабла бла автор идиот и лгунТЦТатьяна Цареваой прости это же анальгинчик. ураа значит с нашей наукой и страной все отлично. если по этому прошелся этот писака. пиши дальше. твой вой подтверждение что верной дорогой идемNatalija OsmininaТы остал от времени, АНАЛгин))) Вопрос надо ставить иначе: "не почему уезжают и не возвращаются?" - это уже осталось в прошлом, а нынче: " а почему когда-то уехавшие, в спешке пакуют чемоданы, чтобы вернуться назад?" Ответ будет простой, АНАЛгин: "потому что жизнь херовая наступает на Западе".ВКвладимир казарскийЧто Анальгин,тоже небось себя умным считаешь, раз сбежал из страны?Комментировать
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