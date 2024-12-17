Бывший муж Анны Седоковой Янис Тимма, покончивший с собой, страдал от депрессии

По информации СМИ, Тимма совершил самоубийство у себя дома, предсмертных записок он не оставлял.Бывший муж Анны Седоковой латвийский баскетболист Янис Тимма, покончивший с собой, страдал от депрессии, сообщает телеграм-канал «RT на русском».
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