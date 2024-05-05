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Софья Акатьева: «Сейчас я восстанавливаю тройные лутц и флип, постепенно работаем и стремимся идти вперед»

Сезон-2023/24 фигуристка пропустила из-за стрессового перелома стопы. — Было ли страшно восстанавливать прыжки? — Нет.

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