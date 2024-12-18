Большинство москвичей регулярно переедают во время новогодних праздников

65% опрошенных москвичей регулярно передают во время новогодних каникул. При этом каждый десятый житель столицы проведет за приготовлением блюд на Новый год целый день, а еще 7% опрошенных планируют простоять за плитой и вовсе два дня.
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