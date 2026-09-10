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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Роман Ротенберг: «Когда у наших детей будет столько же льда, сколько у сверстников в Канаде, США, Швеции и Финляндии, мы будем спокойно их обыгрывать. В характере, мастерстве мы их превосходим»

Первый вице‑президент ФХР Роман Ротенберг рассказал, в чем юные хоккеисты из России превосходят сверстников из других стран.

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