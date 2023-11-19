Наблюдатели обнаружили ряд нарушений в ходе второго тура местных выборов

Предвыборная агитация, необоснованное присутствие посторонних лиц на избирательных участках или в радиусе их действия, а также нарушение тайны голосования были в числе зафиксированных к 10:00 наблюдателями Promo-LEX нарушений.
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