Россиян предупредили об опасности фото с геолокацией

Фотографии со смартфона могут выдать место и время съемки, адрес человека и его привычные маршруты. Эксперт по информационной безопасности Валентин Черняев посоветовал отключать геолокацию и внимательно проверять кадры перед публикацией, сообщают «Известия» .
На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии (информационные технологии предоставления информации на основе сбора, систематизации и анализа сведений, относящихся к предпочтениям пользователей сети "Интернет", находящихся на территории Российской Федерации)
Популярные статьи
Свежие комментарии
- Фон дер Ляйен сбе...
- Количество сельск...
- Newsweek: трое му...
Комментариев ещё нет
Напишите комментарий, будьте первым