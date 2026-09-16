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Россиян предупредили об опасности фото с геолокацией

Россиян предупредили об опасности фото с геолокацией

Фотографии со смартфона могут выдать место и время съемки, адрес человека и его привычные маршруты. Эксперт по информационной безопасности Валентин Черняев посоветовал отключать геолокацию и внимательно проверять кадры перед публикацией, сообщают «Известия» .

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