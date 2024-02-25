В Fallout 76 добавят костюм героя из сериала Fallout Фанаты Fallout 76 занимающиеся датам...

В Fallout 76 добавят костюм героя из сериала FalloutФанаты Fallout 76 занимающиеся датамайном обнаружили интересную находку в файлах публичного тестового сервера, связанную с предстоящим сериалом по мотивам Fallout, а конкретно изображение нового костюма, который выглядит идентичным костюму персонажа по имени Купер Говард, одного… источник.