По заветам Болтона: Куба, Венесуэла, Никарагуа - три мишени Трампа

В первый президентский срок Дональда Трампа его советник по национальной безопасности – Джон Болтон заявил: «Сегодня мы с гордостью объявляем во всеуслышание: доктрина Монро жива и хорошо себя чувствует».
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