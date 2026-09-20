Уроженец Иваново-Вознесенска Сергей Гаврилов стал создателем почти 30 авиадвигателей

Под руководством Гаврилова создано около 30 типов авиадвигателей для советской военной авиации.20 сентября 1914 года в Иваново-Вознесенске родился Сергей Алексеевич Гаврилов - советский конструктор в области авиационного двигателестроения, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.