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Ивановские новости

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Уроженец Иваново-Вознесенска Сергей Гаврилов стал создателем почти 30 авиадвигателей

Уроженец Иваново-Вознесенска Сергей Гаврилов стал создателем почти 30 авиадвигателей

Под руководством Гаврилова создано около 30 типов авиадвигателей для советской военной авиации.20 сентября 1914 года в Иваново-Вознесенске родился Сергей Алексеевич Гаврилов - советский конструктор в области авиационного двигателестроения, Герой Социалистического Труда, лауреат Государственной премии СССР.

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