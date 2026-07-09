Скандал с мониторами: LG и Alienware поймали на автоматической установке рекламного ПО в Windows

Пользователи обнаружили, что фирменные приложения появляются через Microsoft Store и Windows Update без явного согласия владельцаВладельцы некоторых мониторов LG и Alienware сообщили об автоматической установке фирменных приложений в Windows без явного запроса пользователя.
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