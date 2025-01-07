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Спорт 1 | Все виды спорта и статистика

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Протас забил 17-й гол в равных составах в сезоне НХЛ. Больше лишь у Драйзайтля, Капризова и Шайфли

«Вашингтон» уступил «Баффало» (3:4 Б) в матче регулярного чемпионата НХЛ. 24-летний белорусский нападающий набрал 2 (1+1) очка в этой игре, забив в третьем периоде свой 18-й гол в нынешнем сезоне.

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