В Архангельске подростки обстреляли автобусную остановку из пистолета

Стрельба произошла 2 марта на остановочном павильоне около торгового центра «Соломбала-Молл».Вандалов удалось заснять на камеру видеонаблюдения, которой была оборудована остановка, личности виновников уже удалось установить.
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