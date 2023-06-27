Дана Борисова раскрыла подробности нового судебного разбирательства с бывшим мужем

Дана Борисова раскрыла подробности нового судебного разбирательства с бывшим мужемДана Борисова с дочкойВ ноябре Дана Борисова выиграла дело об алиментах на содержание 16-летней дочери Полины против бывшего мужа, бизнесмена Максима Аксенова.